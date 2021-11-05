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التحالف العربي: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة

Lebanon 24
05-11-2021 | 16:22
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