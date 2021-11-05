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بوليتيكو نقلا عن مصادر: البنتاغون يضغط على إدارة بايدن لوقف مراجعة سياسة استخدام السلاح النووي والإبقاء على الوضع الراهن لردع روسيا والصين
Lebanon 24
05-11-2021
|
19:06
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