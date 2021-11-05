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برشلونة الإسباني يعلن تعيين تشافي هيرنانديز مدربا للفريق بعد موافقة نادي السد القطري على انتقاله

Lebanon 24
05-11-2021 | 20:00
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