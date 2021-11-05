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CNN نقلا عن مصادر أميركية وأوكرانية: زيارة مدير الاستخبارات الأميركية إلى موسكو كانت لتحذير روسيا من الحشد العسكري على حدود أوكرانيًا

Lebanon 24
05-11-2021 | 21:00
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