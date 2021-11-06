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وسائل إعلام أميركية: مقتل 8 وإصابة العديد من الأشخاص إثر حادثة تدافع بمهرجان موسيقي في تكساس

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:09
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