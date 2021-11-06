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فرونتسكا لـ"صوت كل لبنان": أمين عام الامم المتحدة يهتم بلبنان كثيرا لانه ينظر اليه كدولة مهمة في المنطقة
Lebanon 24
06-11-2021
|
03:17
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