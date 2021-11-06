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وزير الصناعة لـ"صوت لبنان": نأمل ان تكون ازمة العلاقات مع دول الخليج غيمة صيف كما نأمل العودة قريبا الى مجلس الوزراء

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:25
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