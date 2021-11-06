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أخبار عاجلة
بايدن: لدينا أدوات للرد على عدم قيام أوبك+ بزيادة إنتاج النفط (العربية)
Lebanon 24
06-11-2021
|
10:38
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