أخبار عاجلة

أردوغان يفتتح سدا جديدا على نهر دجلة ويقول إن الحفاظ على مياه تركيا لم يعد خيارا (العربية)

Lebanon 24
06-11-2021 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: بايدن أبلغ أردوغان أن طلب تركيا الحصول على مقاتلات F16 يحتاج وقتا للنظر فيه (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 19:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أبلغ أردوغان بقلق أميركا من امتلاك تركيا لمنظومة S400 الروسية (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 19:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل رئيس الحكومة الليبية في إسطنبول (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 19:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: تركيا تدفع بـ 300 جندي إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 19:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:28 | 2021-11-06
13:04 | 2021-11-06
12:29 | 2021-11-06
12:26 | 2021-11-06
12:23 | 2021-11-06
12:04 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website