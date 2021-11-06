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المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: خبر خطف اثنين من ضباطنا كاذب واللذان ظهرا ليسا إسرائيليين

Lebanon 24
06-11-2021 | 15:02
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