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رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا مكان لقنصلية أميركية تخدم الفلسطينيين في القدس

Lebanon 24
06-11-2021 | 16:12
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