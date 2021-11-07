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طلال ارسلان عبر تويتر: أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره ونأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها

Lebanon 24
07-11-2021 | 04:06
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