طلال ارسلان عبر تويتر: أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره ونأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها

Lebanon 24