أخبار عاجلة

الراعي في قداس الأحد: لو رفع المسؤولون في العالم قلوبهم بالصلاة لعملوا من اجل تعزيز الاخوة واحلال السلام بين الشعوب ونهنئ الكاظمي بنجاته من الاغتيال ونرجو للعراق الاستقرار والامان

Lebanon 24
07-11-2021 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: نهنّئ رئيس وزراء العراق بنجاته من محاولة الاغتيال ونرجو الاستقرار والأمان للعراق وشعبه
lebanon 24
07/11/2021 12:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية اللبنانية" تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نتمنى للعراق الاستقرار
lebanon 24
07/11/2021 12:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي اتصل بالكاظمي وهنأه بالسلامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال
lebanon 24
07/11/2021 12:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤمن بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء والاستقرار بالعالم
lebanon 24
07/11/2021 12:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:50 | 2021-11-07
06:49 | 2021-11-07
06:49 | 2021-11-07
06:36 | 2021-11-07
06:35 | 2021-11-07
06:34 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website