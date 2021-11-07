الراعي في قداس الأحد: لو رفع المسؤولون في العالم قلوبهم بالصلاة لعملوا من اجل تعزيز الاخوة واحلال السلام بين الشعوب ونهنئ الكاظمي بنجاته من الاغتيال ونرجو للعراق الاستقرار والامان

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