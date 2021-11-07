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تفجير مسيطر عليه داخل المنطقة الخضراء لصاروخ لم ينفجر عُثر عليه على سطح منزل رئيس الوزراء من مخلفات قصف فجر الأحد (BBC)

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:00
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