التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بالحاجز الحديدي على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

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