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الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة: في مثل هذا الشهر قبل عام جعل شعب هذه الأمة أصواتهم مسموعة وحقق انتصارا واضحا

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:05
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