وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اطمأن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها

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