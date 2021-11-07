19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
فريد هيكل الخازن: المشكلة الاساسية في البطاقة التمويلية ان لا تمويل لها والمشكلة الاساسية الثانية لوجيستية (LBCI)
Lebanon 24
07-11-2021
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عون: اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
Lebanon 24
عون: اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
08/11/2021 04:52:19
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من وزير الشؤون الاجتماعية.. هذا ما أعلنه عن البطاقة التمويلية
Lebanon 24
خبر سار من وزير الشؤون الاجتماعية.. هذا ما أعلنه عن البطاقة التمويلية
08/11/2021 04:52:19
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد البطاقة التمويلية؟
Lebanon 24
ما جديد البطاقة التمويلية؟
08/11/2021 04:52:19
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إستكمال التحضيرات ما قبل عملية إطلاق البطاقة التمويلية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
إستكمال التحضيرات ما قبل عملية إطلاق البطاقة التمويلية.. اليكم التفاصيل
08/11/2021 04:52:19
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
Lebanon 24
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
03:30 | 2021-11-07
07/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
02:30 | 2021-11-07
07/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:46 | 2021-11-07
وول ستريت جورنال: برنامج إيران لبناء ونشر المسيّرات قد يكون أخطر من برنامجها النووي وصواريخها الباليستية الدقيقة
18:20 | 2021-11-07
قائد قوات الدعم السريع في السودان: قرارات 25 تشرين الاول سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم
18:18 | 2021-11-07
أنباء عن وصول قائد "فيلق القدس" اسماعيل قآني إلى بغداد (النهار العربي)
18:10 | 2021-11-07
أربعة جرحى في حادث سير على طريق سينيق جنوب صيدا
17:56 | 2021-11-07
قائد قوات الدعم السريع السودانية يجدد الالتزام بالتحول الديمقراطي
17:44 | 2021-11-07
قائد قوات الدعم السريع بالسودان: قرارات البرهان جاءت لإصلاح الثورة وملتزمون بالتحول الديمقراطي
فيديو
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
16:00 | 2021-11-03
08/11/2021 04:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact