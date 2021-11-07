أخبار عاجلة

فريد هيكل الخازن: المشكلة الاساسية في البطاقة التمويلية ان لا تمويل لها والمشكلة الاساسية الثانية لوجيستية (LBCI)

Lebanon 24
07-11-2021 | 14:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون: اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
lebanon 24
08/11/2021 04:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار من وزير الشؤون الاجتماعية.. هذا ما أعلنه عن البطاقة التمويلية
lebanon 24
08/11/2021 04:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد البطاقة التمويلية؟
lebanon 24
08/11/2021 04:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إستكمال التحضيرات ما قبل عملية إطلاق البطاقة التمويلية.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
08/11/2021 04:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2021-11-07
18:20 | 2021-11-07
18:18 | 2021-11-07
18:10 | 2021-11-07
17:56 | 2021-11-07
17:44 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website