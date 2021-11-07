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وليد نصار: كل وزير يعمل في وزارته ونأمل خيرا في عودة الحكومة الى الاجتماع (LBCI)

Lebanon 24
07-11-2021 | 15:44
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