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أخبار عاجلة
أموس هوكشتاين في اسرائيل هذا الأسبوع وفي ضوء نتائج لقاءاته يتقرر مصير زيارته التالية للبنان
Lebanon 24
07-11-2021
|
17:12
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