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النائب علي درويش: الأمور حتى اللحظة في إطار المراوحة وننتظر المؤشرات التي ستنتج عن زيارة الوفد العربي اليوم ويجب إعادة تصويب البوصلة والإنكباب على حلّ أزمات الناس (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
08-11-2021 | 00:39
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