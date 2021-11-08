النائب علي درويش: الأمور حتى اللحظة في إطار المراوحة وننتظر المؤشرات التي ستنتج عن زيارة الوفد العربي اليوم ويجب إعادة تصويب البوصلة والإنكباب على حلّ أزمات الناس (صوت كل لبنان)

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