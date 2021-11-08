أخبار عاجلة

وكالة الأنباء العراقية: الاستخبارات قتلت أحد قادة داعش في عملية بصحراء الأنبار

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء العراقية: الطيران العراقي يدمر أوكارا لداعش في محافظة كركوك
lebanon 24
08/11/2021 12:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء العراق: القبض على 6 عناصر من داعش في بغداد والأنبار وصلاح الدين
lebanon 24
08/11/2021 12:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الألمانية: مصادر أمنية ألمانية تقول إن منفذ عملية الطعن بولاية بفاريا شاب سوري (الجزيرة)
lebanon 24
08/11/2021 12:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية الإعلام الأمني العراقية: عملية مشتركة بين الأمن وقوات البيشمركة لمطاردة فلول داعش
lebanon 24
08/11/2021 12:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2021-11-08
05:36 | 2021-11-08
05:35 | 2021-11-08
05:33 | 2021-11-08
05:22 | 2021-11-08
05:17 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website