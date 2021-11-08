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سلام: هناك عجز من الدولة في موضوع الكهرباء والمولدات تعمل على تغطية هذا العجز

Lebanon 24
08-11-2021 | 02:45
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