السفير حسام زكي بعد لقاء عون: جهد من الجامعة العربية لاستطلاع الموقف اللبناني واذا كان هناك من امكانية لبذل جهد من أجل تقريب وجهات النظر وحل الأزمة فهذا أمر طيب واذا احتاجت المسألة لزيارة السعودية فهذا الأمر وارد

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