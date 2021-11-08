أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي في هذه الاثناء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والوفد المرافق في السراي الحكومي

Lebanon 24
08-11-2021 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في هذه الاثناء الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
lebanon 24
08/11/2021 12:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو والوفد المرافق في السراي الحكومي الكبير.
lebanon 24
08/11/2021 12:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يرأس اجتماعا في حضور وزير الطاقة يشارك فيه المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق والوزير السابق نقولا نحاس في السراي وهو مخصص للبحث في شؤون قطاع الطاقة
lebanon 24
08/11/2021 12:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يؤكد خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه لكل أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلده
lebanon 24
08/11/2021 12:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:42 | 2021-11-08
05:38 | 2021-11-08
05:36 | 2021-11-08
05:35 | 2021-11-08
05:33 | 2021-11-08
05:22 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website