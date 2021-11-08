25
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
المولوي: لبنان يعشق الانفتاح على العالم وهو أقوى من كل شرّ يُرسم له ولا يحتمل مغامرات بعيدة
Lebanon 24
08-11-2021
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
المولوي: أثمن مساعي جامعة الدول العربيّة على خط الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج
Lebanon 24
المولوي: أثمن مساعي جامعة الدول العربيّة على خط الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج
08/11/2021 12:44:12
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معاً مسيحيين ومسلمين وطن الانفتاح على جميع الدول
Lebanon 24
البطريرك الراعي: لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معاً مسيحيين ومسلمين وطن الانفتاح على جميع الدول
08/11/2021 12:44:12
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن للجالية اللبنانية في الأردن: أنتم نموذج مشرف نقل صورة لبنان الحضارية إلى العالم
Lebanon 24
الحاج حسن للجالية اللبنانية في الأردن: أنتم نموذج مشرف نقل صورة لبنان الحضارية إلى العالم
08/11/2021 12:44:12
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: مخطئ ايضاً مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديداً
Lebanon 24
ميقاتي: مخطئ ايضاً مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديداً
08/11/2021 12:44:12
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... اليكم ما جاء فيها
10:49 | 2021-11-07
07/11/2021 10:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته
11:09 | 2021-11-07
07/11/2021 11:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:42 | 2021-11-08
"الشرق" عن وكالة الأنباء الكويتية: الحكومة تُقدم استقالتها
05:38 | 2021-11-08
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية تُطلق صاروخا بعد إطلاق صاروخ من غزة يُعتقد أنه تجريبي
05:36 | 2021-11-08
بوحبيب: نرحّب بخطوة الجامعة العربية ونتمسك بالجامعة للقيام بأي مسعى بين الدول العربية لحلّ الأزمات
05:35 | 2021-11-08
زكي بعد لقائه بوحبيب: علينا أن نستمرّ في العمل الجاد لأنّ العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة
05:33 | 2021-11-08
المولوي للـ"LBCI" ردًا على سؤال حول مصير موعد الانتخابات في ضوء الطعن المرتقب بقانون الانتخاب: التحضيرات مستمرة إلى حين صدور قرار عن المجلس الدستوري
05:22 | 2021-11-08
طالبان تُعيّن 44 من أعضائها حكاما للأقاليم وقادة للشرطة في أفغانستان
فيديو
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 12:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact