زكي: استمعت من ميقاتي لموقف مهم وبغاية الإيجابية بالعلاقة بين لبنان والمملكة التي ليس فقط يحرص عليها إنما عكس لي مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول إقامة علاقات ايجابية مع المحيط العربي

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