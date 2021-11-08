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ميقاتي: نهتم بالأمن والملف الاقتصادي والمالي ونركز على الموضوع الاجتماعي والبنى التحتية للبلد ولدينا اهتمام بالانتخابات والعلاقات الخارجية فضلاً عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:46
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