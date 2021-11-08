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رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: نتطلع لضرورة إتمام الانتخابات النيابية في موعدها لضخ دم جديد والشعب لن يقبل بأي مبرر لتطييرها

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:43
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