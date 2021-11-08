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ميقاتي: المصدر الأساسي للكهرباء اليوم هو النفط العراقي وعملنا على متابعة ملفه بشكل حثيث ونسعى إلى الاستفادة منه بأقصى الدرجات

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:05
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