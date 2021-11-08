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ميقاتي: نتابع مع مصر ملف استجرار الغاز إلى لبنان كما أننا نتابع أيضاً ملف الحصول على الكهرباء من الأردن والمساعي مستمرة لحلحلة الأمور التقنية

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:07
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