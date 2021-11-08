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ميقاتي: مصادر الطاقة من مصر والأردن والعراق تمكننا من تحقيق هدفنا بالحصول على الكهرباء بين 12 و 15 ساعة يومياً على المدى المنظور

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:08
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