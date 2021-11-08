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ميقاتي: الدول مهتمة بلبنان وهي تدفع نحو إنمائه وخروجه من أزمته ولمستُ اهتماماً بوقف الانهيار عندنا

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:15
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: اللقاء مع الرئيس ماكرون كان جيداً جداً، وقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدول
lebanon 24
08/11/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022
lebanon 24
08/11/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وسأتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للانقاذ
lebanon 24
08/11/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
08/11/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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