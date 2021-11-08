عون أبرق الى الكاظمي مجدداً ادانته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها وهنأه بالسلامة متمنياً للعراق وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية

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