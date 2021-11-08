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لافروف: مناورات "الناتو" في البحر الأسود مرتبطة بتصعيد واشنطن وحلفائها محاولة احتواء روسيا

Lebanon 24
08-11-2021 | 06:39
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