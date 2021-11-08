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إثيوبيا تقصف مواقع تابعة لجبهة تحرير "تيغراي" بين ولايتي وولو وعفار شمالي البلاد (الشرق)

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:18
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