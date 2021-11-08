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رئيسة رابطة موظفي القطاع العام من السراي: قررنا لمدّة أسبوعين إعادة الإضراب إلى ما كان عليه سابقاً أي تأمين حضور الموظفين يوم الأربعاء فقط

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:53
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