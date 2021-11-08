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وكالة سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف نقاطا في المنطقة الوسطى والساحلية والدفاعات الجوية تتصدى لها

Lebanon 24
08-11-2021 | 12:56
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