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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب قضاء ميرام بولاية قونية في تركيا (روسيا اليوم)

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:27
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