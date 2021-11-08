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أخبار عاجلة
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: على قوات تغراي الانسحاب من عفر وأمهرة ووقف التقدم نحو أديس أبابا
Lebanon 24
08-11-2021
|
16:46
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