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ممثلو الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن: ندعو إسرائيل إلى وقف خطط بناء وحدات استيطانية جديدة

Lebanon 24
08-11-2021 | 17:40
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