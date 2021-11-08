أخبار عاجلة

فرانس برس: ألمانيا تطالب بولندا بأخذ إجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا

Lebanon 24
08-11-2021 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
برلين تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بلاروسيا
lebanon 24
09/11/2021 07:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الألماني: تدفّق المهاجرين مشكلة لا تستطيع بولندا أو ألمانيا التعامل معها بمفردهما
lebanon 24
09/11/2021 07:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية عن أزمة المهاجرين: المحادثات مع العراق لوقف رحلات اللاجئين إلى بيلاروسيا كانت ناجحة
lebanon 24
09/11/2021 07:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عالقون بين بيلاروسيا وبولندا.. معاناة سوري يسعى لإنقاذ عائلته
lebanon 24
09/11/2021 07:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:00 | 2021-11-08
20:30 | 2021-11-08
20:00 | 2021-11-08
19:46 | 2021-11-08
19:45 | 2021-11-08
19:44 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website