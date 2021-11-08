22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
برلين تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بلاروسيا
Lebanon 24
08-11-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
فرانس برس: ألمانيا تطالب بولندا بأخذ إجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا
Lebanon 24
فرانس برس: ألمانيا تطالب بولندا بأخذ إجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا
09/11/2021 07:45:04
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام ورقة المهاجرين لأهداف سياسية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرفض استخدام ورقة المهاجرين لأهداف سياسية
09/11/2021 07:45:04
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بمحاولة بعض الدول استخدام ورقة المهاجرين لتحقيق أهداف سياسية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بمحاولة بعض الدول استخدام ورقة المهاجرين لتحقيق أهداف سياسية
09/11/2021 07:45:04
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنحاسب الدول التي تستخدم المهاجرين كسلاح ضد دولنا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنحاسب الدول التي تستخدم المهاجرين كسلاح ضد دولنا
09/11/2021 07:45:04
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
02:30 | 2021-11-08
08/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
12:32 | 2021-11-08
08/11/2021 12:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:44 | 2021-11-09
الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": لا يمكن اتخاذ أي إجراء بموضوع صندوق النقد قبل حلّ الأزمة مع الخليج وصندوق النقد لا يمكنه العمل بدون دول مجلس التعاون ويجب ألا نهرب من المشكلة بل يجب حلّها
21:00 | 2021-11-08
تركيا تنجح في اختبار صاروخ سيبار طويل المدى
20:30 | 2021-11-08
البرازيل تسجل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بكورونا
20:00 | 2021-11-08
وزارة الداخلية التونسية: الشاب توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الاحتجاجات
19:46 | 2021-11-08
الخارجية الأميركية: سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأزمة في إثيوبيا
19:45 | 2021-11-08
الخارجية الأميركية: فيلتمان أعرب للمسؤولين الإثيوبيين عن قلق واشنطن البالغ من خطر الاقتتال
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
09/11/2021 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact