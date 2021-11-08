أخبار عاجلة

أكثر من 250 مليون إصابة بكوفيد 19 في العالم

Lebanon 24
08-11-2021 | 19:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ العالمية تتجاوز 248 مليوناً والوفيات أكثر من 5.25 مليون
lebanon 24
09/11/2021 07:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشتاغ facebookdown# يتصدّر قائمة الترند العالمية على تطبيق "تويتر" بأكثر من مليون تغريدة
lebanon 24
09/11/2021 07:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات كورونا عالميا: 228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة
lebanon 24
09/11/2021 07:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر
lebanon 24
09/11/2021 07:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:44 | 2021-11-09
21:00 | 2021-11-08
20:30 | 2021-11-08
20:00 | 2021-11-08
19:46 | 2021-11-08
19:45 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website