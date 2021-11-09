الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": لا يمكن اتخاذ أي إجراء بموضوع صندوق النقد قبل حلّ الأزمة مع الخليج وصندوق النقد لا يمكنه العمل بدون دول مجلس التعاون ويجب ألا نهرب من المشكلة بل يجب حلّها

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