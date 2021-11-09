الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": هناك خوف أيضاً بموضوع التحويلات من الخليج إلى لبنان وموضوع الطيران بين لبنان والخليج ولذلك يجب العمل على حلّ المشكلة

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