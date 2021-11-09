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الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": هناك خوف أيضاً بموضوع التحويلات من الخليج إلى لبنان وموضوع الطيران بين لبنان والخليج ولذلك يجب العمل على حلّ المشكلة

Lebanon 24
09-11-2021 | 00:55
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الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لــ"صوت كل لبنان": لا يمكن اتخاذ أي إجراء بموضوع صندوق النقد قبل حلّ الأزمة مع الخليج وصندوق النقد لا يمكنه العمل بدون دول مجلس التعاون ويجب ألا نهرب من المشكلة بل يجب حلّها
lebanon 24
09/11/2021 10:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير التحويلات من الخليج الى لبنان؟ خبير اقتصادي يحذر
lebanon 24
09/11/2021 10:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زكي بعد لقائه بوحبيب: علينا أن نستمرّ في العمل الجاد لأنّ العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة
lebanon 24
09/11/2021 10:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زكي من السراي الحكومي: زيارتي إلى لبنان بحد ذاتها مبادرة لوضع الأزمة بين لبنان والخليج على الطريق الصحيح وكل جهد عربي يساهم في حل الأزمة نرحب به
lebanon 24
09/11/2021 10:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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