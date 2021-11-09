أخبار عاجلة

قيادة عمليات بغداد: مقتل مسلح يرتدي حزاما ناسفا في عملية نوعية بمنطقة الطارمية (العربية)

Lebanon 24
09-11-2021 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العمليات المشتركة العراقية: عملية نوعية استدرجت نائب البغدادي من دولة أخرى وأدت لاعتقاله
lebanon 24
09/11/2021 10:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاظمي يشكل قيادة عمليات من الأمن والحشد للتعامل مع احتجاج مجموعات خسرت الانتخابات (العربية)
lebanon 24
09/11/2021 10:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة: بدء تحقيق في سقوط قتلى وجرح بين المتظاهرين في بغداد
lebanon 24
09/11/2021 10:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني عراقي لـ أ ف ب: مقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد (العربية)
lebanon 24
09/11/2021 10:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:18 | 2021-11-09
03:17 | 2021-11-09
03:16 | 2021-11-09
02:58 | 2021-11-09
02:57 | 2021-11-09
02:34 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website