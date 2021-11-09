27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بولندا: أزمة اللاجئين القادمين من بيلاروسيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي بالكامل (العربية)
Lebanon 24
09-11-2021
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: جولة فيينا المقبلة تستهدف التزام طهران الكامل بالاتفاق وعودة واشنطن (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: جولة فيينا المقبلة تستهدف التزام طهران الكامل بالاتفاق وعودة واشنطن (العربية)
09/11/2021 10:26:31
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعرض على الاتحاد الأوروبي استئناف مفاوضات فيينا في 29 تشرين الثاني (العربية)
Lebanon 24
إيران تعرض على الاتحاد الأوروبي استئناف مفاوضات فيينا في 29 تشرين الثاني (العربية)
09/11/2021 10:26:31
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سانتوس تناولت مع الإعلاميين رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته
Lebanon 24
سانتوس تناولت مع الإعلاميين رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته
09/11/2021 10:26:31
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة السوداني: مبعوث الاتحاد الأفريقي يصل إلى الخرطوم خلال ساعات للمساهمة في حل الأزمة (العربية)
Lebanon 24
صحيفة السوداني: مبعوث الاتحاد الأفريقي يصل إلى الخرطوم خلال ساعات للمساهمة في حل الأزمة (العربية)
09/11/2021 10:26:31
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
12:32 | 2021-11-08
08/11/2021 12:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في 2022 التوقعات الجيدة تصدق في حياة مواليد 4 ابراج
Lebanon 24
في 2022 التوقعات الجيدة تصدق في حياة مواليد 4 ابراج
09:35 | 2021-11-08
08/11/2021 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يفجّر مفاجأة ويعترف: أنا مثليّ الجنس... إليكم ما قاله
Lebanon 24
إعلامي لبناني يفجّر مفاجأة ويعترف: أنا مثليّ الجنس... إليكم ما قاله
08:06 | 2021-11-08
08/11/2021 08:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:18 | 2021-11-09
وزير الصحّة: ركزّنا على موضوع تأمين أدوية الأمراض المزمنة وهي بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات وسيلمس المواطنون نتائج فعلية قريبًا
03:17 | 2021-11-09
وزير الصحّة: عرضنا على عون موضوع التعرفات التي تدفعها الجهات الضامنة الرسمية فتكاليف المستشفيات ارتفعت والمواطن هو من يطلب منّه دفع الفروقات
03:16 | 2021-11-09
وزير الصحة من بعبدا : رئيس الجمهورية اكد دعمه لحقوق المستشفيات
02:58 | 2021-11-09
معلومات mtv: القاضي البيطار حضر إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى زعيتر عند الساعة العاشرة لكن حتى الساعة مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تصله بعد من النيابة العامة التمييزية
02:57 | 2021-11-09
الرئيس عون اطّلع من وزير الصحة الدكتور فراس أبيض على الأوضاع الصحية في البلاد وحاجات القطاع الصحي
02:34 | 2021-11-09
مجلس السلم والأمن الإفريقي: تصعيد النزاع في إثيوبيا سيؤثر على السلام والأمن الإقليميين (العربية)
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
09/11/2021 10:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact