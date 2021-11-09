معلومات mtv: القاضي البيطار حضر إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى زعيتر عند الساعة العاشرة لكن حتى الساعة مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تصله بعد من النيابة العامة التمييزية

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