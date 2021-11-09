ام تي في: القاضي البيطار لا يزال يعتبر أن يده كفت عن الملف ولذلك لم يعقد جلسة لاستجواب زعيتر علماً أن مطالعة النيابة العامة التمييزية بخصوص الدفوع الشكلية لم تصله بعد

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